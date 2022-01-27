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3 часа назад

Российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин

Биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову не пустили на рейс, который должен был доставить сборную России в Пекин на Олимпийские игры-2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Российских биатлонисток сняли с рейса в Пекин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменок, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса из-за проблем с документами. QR-код Казакевич оказался «красным», что означает запрет на въезд в Китай. Остальные члены делегации не смогли предоставить код из специального приложения.

Вылет оставшихся в России членов команды отложен на сутки. Им необходимо подготовить документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.

Также сообщается, что руководитель сервис-группы российской сборной Александр Печерский сдал положительный тест на коронавирус. Он не вылетел в Пекин, его заменит Дмитрий Блинов.

Как выглядят биатлонистки в обычной жизни

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.
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