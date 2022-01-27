«Безответственность и разгильдяйство»: почему биатлонистов сняли с рейса в Пекин

"Я слышала, Елена Вяльбе высказалась о том, что не ко времени сейчас Олимпиада и надо было ее, как и Токио, перенести. Никто не ожидал вируса, который так быстро распространяется и быстро проходит. Удивительный факт: раньше перед Олимпиадами и чемпионатами мира болели гриппом или простудой. И на это не обращали внимания: болеет спортсмен - ну, не повезло. Перед Турином-2006 я сама заболела, и мой тренер. А до Олимпиады оставалось буквально три недели. Самое удивительное, что симптомы были очень похожи на коронавирус. И тогда я пропустила открытие Игр впервые за три Олимпиады, потому что надо было тренироваться - я понимала, что если хочу выиграть хотя бы одну дистанцию, то мне нельзя больше болеть и пропускать тренировки", - резюмировала Журова.