Раскрыта причина недопуска российских биатлонисток в Пекин на Олимпиаду

Министерство спорта Российской Федерации прокомментировало недопуск четырех членов сборной России по биатлону в Пекин, которые сегодня не смогли отправиться вместе с командой на Олимпийские игры.
«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин. Так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зеленый QR-код», разрешающий въезд в Пекин.
В настоящее время ситуация по организации вылета четырех членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закрепленном за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от Оргкомитета Игр, спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.
Напомним, что отправиться вместе с командой в Пекин сегодня не смогли старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.