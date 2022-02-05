Майгуров о бронзе сборной России в смешанной эстафете: «Давно не видел такой интриги, рад за ребят»

«Давно не видел такой интриги в гонке: сильный ветер, непростые условия, выбирались из числа отстающих, лидировали... Пережили многое, и я счастлив. Волнение было очень сильное. Даже будучи спортсменом так не волновался. Рад за ребят, за команду. Будем бороться дальше», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Майгурова.