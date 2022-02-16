В СБР отреагировали на слова Шашилова об уходе

"У всех тренеров контракты до 31 мая. Почему Михаил Викторович такое сказал после гонки? Я не знаю, все вопросы к нему. Мы нормально общаемся, никаких проблем нет. Решение по поводу тренерского штаба будем принимать чуть позже, думаю, в апреле", — передает слова Майгурова "Спорт-Экспресс".