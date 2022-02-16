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Олимпиада-2022
1 час назад

В СБР отреагировали на слова Шашилова об уходе

Газета.Ruиещё 16

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова о том, что он ушел со своего поста.

В СБР отреагировали на слова Шашилова об уходе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У всех тренеров контракты до 31 мая. Почему Михаил Викторович такое сказал после гонки? Я не знаю, все вопросы к нему. Мы нормально общаемся, никаких проблем нет. Решение по поводу тренерского штаба будем принимать чуть позже, думаю, в апреле", — передает слова Майгурова "Спорт-Экспресс".

Шашилов возглавляет женскую сборную России с мая 2020 года. Сегодня российские биатлонистки стали обладателями серебряных наград в эстафете, уступив победительницам, спортсменкам из Швеции, 12 секунд.

Сборная России использовала семь запасных патронов, а Светлана Миронова зашла на штрафной круг после неудачной стрельбы на стойке. Третье место досталось представительницам Германии.

Российскую команду представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. На Олимпиаде в Пекине в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей. Игры завершатся 20 февраля.

Ранее Дмитрий Свищев высказался о серебряной медали, которую российские биатлонистки завоевали в олимпийской эстафете.

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