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1 час назад

Польская биатлонистка побила рекорд Бьорндалена

Газета.RuГазета.Ru

Польская биатлонистка Магдалена Гвиздонь побила рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по количеству проведенных сезонов на этапах Кубка мира.

Польская биатлонистка побила рекорд Бьорндалена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня, 11 марта Гвиздонь вышла на старт спринтерской гонки в рамках девятого этапа в эстонском Отепя. Это гонка стала первой в текущем сезоне для польской спортсменки.

Таким образом, биатлонистка приняла участие в Кубке мира 27-й год подряд. Легендарный норвежец Бьорндален имеет на своем счету 26 сезонов в мировом чемпионате.

В рамках Кубка мира Гвиздонь имеет в активе восемь медалей — две золотые, две серебряные, четыре бронзовые награды. Последний свой подиум спортсменка завоевала в Сочи в сезоне-2012/13.

Напомним, что 2 марта иcполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение об отcтранении от cоревнований роccийcких и белоруccких cпортcменов до дальнейшего уведомления в cвязи c cобытиями на территории Украины.

Ранее главный тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов признался, что принимал алкоголь во время соревнований.

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