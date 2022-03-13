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53 минуты назад

Российский биатлонист рассказал о конфликте с украинцем на Кубке IBU

Илья Родин

Известный российский биатлонист Александр Поварницын заявил в интервью «Матч ТВ», что у национальной команды едва не возник в Италии конфликт с украинцем, но все же им удалось найти общий язык и разойтись по-хорошему.

Российский биатлонист рассказал о конфликте с украинцем на Кубке IBU
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен сообщил, что команде объявили о недопуске к соревнованиям перед переездом из Италии в Швейцарию. Естественно, что это вызвало негативную реакцию у биатлонистов.

«Это решение витало в воздухе, что какие-то санкции последуют. Не сказать, что мы были готовы, все понятно разочаровались. Но больше было расстройств, как мы будем добираться домой», - сказал Александр Поварницын.

Он рассказал также, что российские спортсмены ожидали, что у них могут быть проблемы с местным населением. Но все закончилось хорошо.

«В центре города Брунико, куда я приехал снимать деньги в банкомате, мы столкнулись с жителем, видимо, мигрантом из Украины. Он сначала повел себя агрессивно, пнул наш автобус, крикнул несколько негативных слов в наш адрес», - сообщил спортсмен.

Команда не стала вступать в конфликт с агрессивно настроенным мигрантом. Александр вежливо поговорил с ним, объяснил ситуацию в мире, «предложил пожать руки». Украинец согласился и ушел.

«Налаживание коммуникации — это самый адекватный путь. Если человек проявил к тебе агрессию, не стоит проявлять ее в ответ», - отметил Поварницын.

Биатлон,Александр Поварницын,
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