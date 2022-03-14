Биатлонистка Меркушина ушла воевать за Украину

Сейчас весь мир раскрашен в жёлто-голубые цвета. Наш флаг стал символом свободы и независимости. Украина теперь граница между миром и войной. А я с гордостью ношу звание старшего лейтенанта Государственной пограничной службы Украины. Слава Украине», — сказала Меркушина в видео, выложенном в YouTube-канале Государственной пограничной службы Украины.