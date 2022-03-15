Олимпийский чемпион по биатлону Дестье объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Симон Дестье объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет по окончании сезона-2021/22.

Фото: DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru DeFodi Images / Contributor / DeFodi Images / Gettyimages.ru

— На этой неделе состоится мой последний этап Кубка мира. Мне пора уходить из биатлона. После 10 лет на мировой арене хочу заняться чем-то другим.

Я любил каждый момент, каждый забег, каждую эмоцию! Я осуществил мечты. Спасибо тем, кто помогал мне расти, кто верил в меня, поддерживал и позволял жить этой прекрасной страстью. Пришло время наслаждаться семьей, друзьями и ребенком! — написал Дестье в Instagram.

Дестье — олимпийский чемпион Игр-2018 и серебряный призер Олимпиады в Пекине. Также на его счету золото и два серебра чемпионатов мира.