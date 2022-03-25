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1 час назад

CAS дисквалифицировал российскую биатлонистку на один год

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую биатлонистку двукратную бронзовую призерку чемпионата Европы Екатерину Глазырину за употребление допинга. Об этом сообщается на официальном сайте независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

CAS дисквалифицировал российскую биатлонистку на один год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В своем решении CAS постановил, что биатлонистка Глазырина должна отбыть двенадцатимесячный срок дисквалификации. Период отстранения начался 23 сентября 2020 года и в настоящее время отбыт», — говорится в заявлении организации.

Глазырина была дисквалифицирована в сентября 2020 года Международным союзом биатлонистов (IBU) на основании данных из базы московской лаборатории (LIMS) за 2012-2015 годы. При этом спортсменка на основании этих же данных уже отбыла двухлетнее отстранение с 2018 года.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты временно отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU.

Ранее российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась информацией о том, собирается ли она менять спортивное гражданство для того, чтобы продолжить выступление на Кубке мира.

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