Французский биатлонист разрезал свой флаг ради России

«Я решил показать, что на 100% с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине — я слишком далек от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чем не виноваты. Цвета наших флагов похожие: красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины», — сказал Фуркад.