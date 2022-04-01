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2 часа назад

Французский биатлонист разрезал свой флаг ради России

Алиса Селезнёва

Санкции в отношении российской сборной по биатлону застали спортсменов прямо на проходившем в США юниорском чемпионате мира. По ходу соревнований организаторы лишили команду флага и гимна. На помощь россиянам пришел бывший французский биатлонист Симон Фуркад.

Французский биатлонист разрезал свой флаг ради России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен разрезал флаг Франции (он в таких же цветах, что и российский, - прим.) и приклеил его на вакс-кабину как российский триколор. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Я решил показать, что на 100% с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине — я слишком далек от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чем не виноваты. Цвета наших флагов похожие: красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины», — сказал Фуркад.

По его словам, российская команда — очень сильная, если россиян не будет на соревнованиях, то их уровень снизится. Фуркад надеется, что скоро сборная РФ вернется на состязания.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что согласно политике Лондона, к российским спортсменам нужно относиться как к изгоям.

Напомним, что международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Биатлон,Симон Фуркад,
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