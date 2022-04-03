Фуркад пожаловался на волну ненависти после поддержки российских спортсменов

«Где вы были, когда нужно было выступить против ОИ в Китае во время угнетения уйгуров китайским правительством? Где вы были во время Гран-при Саудовской Аравии в «Формуле-1», пока их правительство атакует Йемен и казнит 81 человека?», - риторически спросил Фуркад.