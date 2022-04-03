Фуркад пожаловался на волну ненависти после поддержки российских спортсменов

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад в своем блоге обратился к хейтерам после интервью для «Матч ТВ», в котором он заступился за спортсменов из России, назвав их отстранение от международных турниров «контрпродуктивным».
«Со вчерашнего дня мои соцсети кипят. После интервью, которое я дал российским СМИ, [...] я получил сотню сообщений, полных ненависти», - рассказал известный биатлонист.
Он подчеркнул, что действительно резко высказался о политике международных спортивных организаций.
«Да, я сказал, что не поддерживаю это решение об исключении российских спортсменов из международных соревнований, потому что считаю это абсолютно контрпродуктивным и большим лицемерием», - уточнил Симон Фуркад.
Также он раскритиковал спортсменов из западной Европы, которые указывают всем, что нужно делать, а сами «удобно устроились на диване» и закрывают глаза на действия правительств крупных стран.
«Где вы были, когда нужно было выступить против ОИ в Китае во время угнетения уйгуров китайским правительством? Где вы были во время Гран-при Саудовской Аравии в «Формуле-1», пока их правительство атакует Йемен и казнит 81 человека?», - риторически спросил Фуркад.
«Лента.ру» напомнила, что в день интервью Симон Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в Северной Америке