Резцова обратилась к затравленному фанатами из-за поддержки россиян Фуркаду

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление Симона Фуркада о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Резцова поблагодарила спортсмена и заявила, что разделяет его точку зрения. «Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — заявила она.

Симон Фуркад рассказал о травле фанатами 3 апреля. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.