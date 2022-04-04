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1 час назад

Резцова обратилась к затравленному фанатами из-за поддержки россиян Фуркаду

Lenta.ruиещё 1

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на заявление Симона Фуркада о сотнях негативных сообщений, которые он получил из-за поддержки российских биатлонистов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Резцова обратилась к затравленному фанатами из-за поддержки россиян Фуркаду
Фото: ТАССТАСС

Резцова поблагодарила спортсмена и заявила, что разделяет его точку зрения. «Спорт без наших спортсменов — не спорт. Такая реакция на Западе понятна. Это чистая политика», — заявила она.

Симон Фуркад рассказал о травле фанатами 3 апреля. По словам спортсмена, это произошло после того, как он в интервью «Матч ТВ» заступился за российских спортсменов, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

Фуркад пожаловался на волну ненависти после поддержки российских спортсменов

1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и восстановил российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Француз объяснил, что решил поддержать российских биатлонистов, так как они были очень расстроены.

Биатлон,Юрий Батманов,Симон Фуркад,СБОРНАЯ РОССИИ,
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