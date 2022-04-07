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1 час назад

Раскрыта реакция французов на решение Фуркада порвать флаг ради россиян

Елена Прошина

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко рассказала, как отреагировали французы на решение биатлониста Симона Фуркада порвать флаг страны ради россиян. Как сообщает «Матч ТВ», в основном жители Франции отреагировали на его действия негативно.

Французы осудили решение Фуркада порвать флаг ради россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Непривычно видеть человека, который является публичным лицом, рвущего французский флаг. Тем более для того, чтобы сделать российский флаг. Особенно сейчас. Поэтому было много реакций, в основном они очень негативные, в отношении этого человека», — заявила Беше-Головко.

Юрист также отметила, что Фуркаду уже пришлось объясниться за свое «спонтанное» поведение.

Напомним, что 1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и собрал из него российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Позднее биатлонист объяснил, что таким образом решил поддержать российских биатлонистов.

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3 апреля Фуркад рассказал, что его начали травить фанаты. По словам спортсмена, преследование началось после того, как он в интервью заступился за россиян, назвав их отстранение от международных турниров контрпродуктивным.

Биатлон,Юрий Батманов,Симон Фуркад,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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