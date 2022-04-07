Французы осудили решение Фуркада порвать флаг ради россиян

Доктор публичного права Университета Монпелье Карин Беше-Головко рассказала, как отреагировали французы на решение биатлониста Симона Фуркада порвать флаг страны ради россиян. Как сообщает «Матч ТВ», в основном жители Франции отреагировали на его действия негативно.

«Непривычно видеть человека, который является публичным лицом, рвущего французский флаг. Тем более для того, чтобы сделать российский флаг. Особенно сейчас. Поэтому было много реакций, в основном они очень негативные, в отношении этого человека», — заявила Беше-Головко.

Юрист также отметила, что Фуркаду уже пришлось объясниться за свое «спонтанное» поведение.

Напомним, что 1 апреля член штаба юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, что Фуркад порвал флаг Франции и собрал из него российский триколор на юниорском чемпионате мира в США. Позднее биатлонист объяснил, что таким образом решил поддержать российских биатлонистов.