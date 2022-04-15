«Кто-то объяснит?»: биатлонисток из РФ исключили из сборной Украины

Что стало причиной увольнения – страна рождения или слабые результаты?

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Четыре бывшие российские биатлонистки исключены из состава сборной Украины. Екатерина Бех, Ольга Абрамова, Оксана Москаленко и Дарья Сидорова больше не будут выступать за украинскую команду. Официально причиной увольнения троих из них стали слабые результаты. Но это не помешало двоим россиянкам сохранить место в украинской команде.

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«Всех спортсменок, выехавших в Россию, мы уволили»

«Всех спортсменок, выехавших в Россию, мы уволили. Речь идет о Екатерине Бех, Оксане Москаленко и Ольге Абрамовой. По результатам сезона они не выполнили критерии ни на получение зарплаты, ни на попадание в состав сборной. В то же время Надежда Белкина и Анастасия Рассказова остаются и на зарплатной ставке, и в сборной команде», — сообщил тренер сборной Украины Евгений Колупаев, слова которого приводит biathlon.com.ua.

Также он рассказал, что за украинскую сборную не будет выступать Дарья Сидорова, которая подала документы на получения гражданства Украины летом 2021 года, но не успела представить страну на международных соревнованиях из-за проблем с получением паспорта.

В заявлении Колупаева выделяются слова «выехавших в Россию». После 24 февраля Бех, Москаленко и Абрамова действительно уехали на родину, причём при содействии теперь уже бывшего президента федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Сразу после его заявления о том, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, последовали новости и об исключении спортсменок из состава команды.

«Ищем предателей там, где их нет»

«С большим удивлением прочитала информацию о том, что уволена из состава сборной Украины по биатлону из-за страны моего происхождения. Действительно, 24 февраля, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сянках, Львовская область, я вынуждена была покинуть территорию спортивного центра и отправиться в Закарпатскую область.

После чего, пройдя границу с Венгрией, я поехала к своей полуторагодовалой дочери, которая на тот момент находилась в России. 10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим! Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужны единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет?» — написала Ольга Абрамова в своих социальных сетях. Она выступала за сборную Украины с 2012 года.

Дарья Сидорова, которая вообще не успела пробежать за украинскую команду на международных стартах, также опубликовала эмоциональный пост в соцсетях. На украинском языке. После этого ей сложно будет найти работу и в России. Спортсменка писала с расчётом на то, что будет жить и работать на Украине, но это ей не помогло.

Слова словами, а результаты – не очень

Бех, Москаленко и Абрамова не смогли набрать зачётных очков на этапах Кубка мира прошедшего сезона. Абрамова в основном выступала на Кубке IBU, где её лучшим результатом стало девятое место на этапе в Идре. Лучший результат спортсменки на Кубке мира в этом сезоне — 84-е место в спринтерской гонке.

Показать хотя бы средние результаты на международном уровне не удалось и Екатерине Бех. В личных гонках на Кубке мира в этом сезоне она финишировала 107-й, 77-й и 85-й. Её лучший результат сезона на Кубке IBU – 10-е место в спринте.

Оксана Москаленко на Кубке мира в этом сезоне не выступала. Её лучший результат в личной гонке этого сезона 14-е место в спринте на этапе юниорского Кубка IBU.

Эмоции спортсменок после увольнения понять можно. Но результаты их были не очень, если мягко. А если прямо – с такими результатами ни в одной команде делать нечего. Проще набрать в команду юниорок.

«Она всё время поддерживала нас»

Результаты очень слабые.

Но оставшиеся в сборной Украины две россиянки выступали ещё хуже! В этом сезоне Белкина не бегала на Кубке мира, также спортсменка не поднималась выше 31-го места на Кубке IBU. Анастасии Рассказовой, которая останется в украинской команде, блеснуть на международном уровне также пока не удалось. Её лучший результат в личных гонках — 28-е место в суперспринте на Кубке IBU.

Получается, критерии не для всех. И какова настоящая причина расставания со спортсменками, остаётся только гадать. Решение удивило в том числе и некоторых украинских биатлонисток.