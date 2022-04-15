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6 часов назад

Тренер сборной России по биатлону рассказал о способах мотивации спортсменов

Спорт день за днемиещё 3

<p> Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, как он мотивирует российских спортсменов на достижение результатов. </p> <p class="visual-quote"> «Обойдусь без фамилий, но пример такой: я понимаю, что определенный спортсмен очень мягко относится к себе в работе, поэтому мне приходится давить на его слабые стороны, вспоминать какие-то моменты из его карьеры, которые его сильно цепляют. И когда ему особенно тяжело, когда ему хочется тебя послать, я говорю: «Без проблем, я уйду, но зимой ничего не изменится». И все! Он молча продолжает работать, где-то злится на себя, но через несколько секунд уже полностью возвращается к процессу. Я думаю, такие моменты откладываются в его памяти», – сказал Истомин в интервью «Матч ТВ». </p> <p> Истомин работает в российской сборной с 2018 года. </p> <p> На Олимпийских играх-2022 в Пекине сборная России завоевала 4 медали из 33-х – 1 серебро и 3 бронзы. </p> <p> В смешанной эстафете бронзу завоевали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. </p> <p> У сборной России всего одна медаль в индивидуальных гонка – бронза Эдуарда Латыпова в гонке преследования. </p> <p> В мужской эстафете на третьем месте финишировали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов. </p> <p> Женская сборная принесла российской сборной серебро. За команду выступали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. </p>

Тренер сборной России заявил, что готов испортить отношения со спортсменом ради результата
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Биатлон,Ульяна Нигматуллина,Ирина Казакевич,Кристина Резцова,Эдуард Латыпов,Александр Логинов,Максим Цветков,Светлана Миронова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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