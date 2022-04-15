Российским биатлонисткам подарили квартиры в Екатеринбурге

Настя — очень перспективная спортсменка. В свои 22 года она уже завоевала много наград. Одна из последних — бронза на чемпионате Европы в спринтерской гонке. Уверен, что все главные победы у Насти ещё впереди. А мы со своей стороны всегда будем поддерживать талантливых уральских спортсменов.