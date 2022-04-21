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1 час назад

Чемпиона мира Алексея Волкова, который закончил карьеру, дисквалифицировали на два года

Чемпионат.com

Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете Алексей Волков получил двухгодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU). Волков закончил карьеру после сезона-2019/2020.

Чемпиона мира Волкова дисквалифицировали за допинг, но он итак уже не выступает
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В марте 2013 года Волков использовал фенотерол, являющийся запрещённым веществом. При этом у него не было терапевтического исключения. Результаты Волкова на чемпионате России 2013 года аннулированы.

«Две пробы, взятые у Волкова во время чемпионата России по биатлону 2013 года, были отправлены в московскую антидопинговую лабораторию для тестирования. Она сообщила, что пробы дали отрицательный результат на запрещённые вещества. Однако записи в базе данных LIMS московской лаборатории показали, что оба образца действительно дали положительный результат при первоначальном тестировании на фенотерол, но (в нарушение международного стандарта ВАДА для лабораторий) процедура подтверждения не проводилась», — отмечается в сообщении организации.

Александр Поварницын тестирует тредбан:

Биатлон,Александр Поварницын,Алексей Волков,Всемирное антидопинговое агентство,
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