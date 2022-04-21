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1 час назад

Большунов пропустит встречу с Путиным

News.ru

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным. У него на этот день запланирована операция. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Большунов пропустит встречу с Путиным
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»Кирилл Зыков/АГН «Москва»

У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами, — сказала Вяльбе.

18 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не забыл о встрече с олимпийцами, но дата мероприятия будет оглашена позже. Ожидается, что встреча пройдёт 24 или 26 апреля.

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На Олимпиаде-2022 в Пекине Александр Большунов стал обладателем пяти медалей: трёх золотых, серебра в гонке на 15 километров классическим стилем и бронзы в командном спринте.

Биатлон,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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