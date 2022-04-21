Большунов пропустит встречу с Путиным

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным. У него на этот день запланирована операция. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Кирилл Зыков/АГН «Москва»

У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами, — сказала Вяльбе.

18 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не забыл о встрече с олимпийцами, но дата мероприятия будет оглашена позже. Ожидается, что встреча пройдёт 24 или 26 апреля.