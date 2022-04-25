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2 часа назад

Йоханнес Бё: готов к новому сезону!

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Бё подвёл итоги отдыха с семьёй на Канарских островах. По словам спортсмена, он готов начать подготовку к следующему биатлонному сезону.

Бе уже готов к новому сезону
Фото: ТАССТАСС

«У нас получилась просто фантастическая неделя в Гран-Канарии. И мы обязательно вернёмся сюда. Еда, отель, улыбающийся персонал, вид на Атлантический океан… потрясающе. Батареи заряжены, и я готов к первым тренировкам на пути к следующему сезону! Поехали!» — написал норвежец в социальных сетях.

Минувший сезон получился для 28-летнего Бё самым успешным в карьере, он стал пятикратным медалистом Олимпиады в Пекине, завоевав в том числе четыре золота и возглавив список самых титулованных спортсменов Игр.

Биатлон,Йоханнес Бе,
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