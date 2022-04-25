Бе уже готов к новому сезону

«У нас получилась просто фантастическая неделя в Гран-Канарии. И мы обязательно вернёмся сюда. Еда, отель, улыбающийся персонал, вид на Атлантический океан… потрясающе. Батареи заряжены, и я готов к первым тренировкам на пути к следующему сезону! Поехали!» — написал норвежец в социальных сетях.