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2 часа назад

Губерниев о словах Нигматуллиной про призовые: «А если бы детский хирург из Ижевска получил премию меньше миллиона и сказал, что ему стыдно?»

Sports.ruиещё 3

«А в Норвегии вообще ничего не дают. Здесь такое дело, что у всех регионов разные возможности. Либо надо было раньше регион менять, либо просто с уважением относится к тому, что здесь есть.

Губерниев прокомментировал стыд Нигматуллиной за призовые
Фото: sports.rusports.ru

Давайте спросим у людей. А если бы сейчас детский хирург из Ижевска получил премию меньше миллиона и сказал, что ему стыдно? Поэтому Ульяна не совсем права.

Каждый регион исходит из своих возможностей. Перед кем ей стыдно? Перед Резцовой? Да, Кристина получила много денег от Югры. Поэтому она и выступает за Югру.

Дареному коню в зубы не смотрят. Ульяна за свои две медали, мне кажется, получила прилично денег от государства. Плюс еще деньги за автомобиль. Ей ли жаловаться?» – сказал Губерниев.

«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали

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