В сборной России по биатлону появится должность главного тренера

В сборной России по биатлону вне зависимости от исхода выборов президента Союза биатлонистов России (СБР) снова появится должность главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

Фото: sports.ru sports.ru

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров.

По данным Sports.ru, в случае победы Нуждова главным тренером станет Юрий Каминский. По информации Metaratings.ru, речь может идти о Каминском или Александре Касперовиче.

Майгуров также имеет своего кандидата, с которым есть предварительная договоренность.