В сборной России по биатлону появится должность главного тренера

В сборной России по биатлону вне зависимости от исхода выборов президента Союза биатлонистов России (СБР) снова появится должность главного тренера, сообщает Metaratings.ru.
Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров.
По данным Sports.ru, в случае победы Нуждова главным тренером станет Юрий Каминский. По информации Metaratings.ru, речь может идти о Каминском или Александре Касперовиче.
Майгуров также имеет своего кандидата, с которым есть предварительная договоренность.
В прошедшем сезоне в сборной России не было главного тренера. До этого пост занимал Валерий Польховский.