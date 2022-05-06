Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

«Кубок Содружества и Спартакиада». Глава СБР анонсировал два новых биатлонных турнира

Чемпионат.comиещё 3

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о новых биатлонных соревнованиях, которые планируется провести в новом сезоне.

Глава СБР анонсировал два новых биатлонных турнира
Фото: ТАССТАСС

«Кубок Содружества подразумевает собой открытые соревнования. Сегодня можем сказать наверняка, что там будут выступать спортсмены из Беларуси. Мы планировали два этапа летом и три зимой. Будет формироваться призовой фонд. Турнир будет открыт для всех спортсменов, то есть не лимитировано количество участников той или иной страны. Допустим, там могут принимать участие команды регионов, но в формате команд «Россия 1», «Россия 2», «Россия 3». Так или иначе это соревнование командное, «содружество» подразумевает под собой разные страны. Турнир будет проходить как в России, так и в Беларуси. Это будет отдельный турнир, не в рамках Кубка России.

Также вчера было принято решение, что в России состоится Спартакиада сильнейших спортсменов. Как в августе была по летним видам спорта, так будет и по зимним видам спорта, в том числе по биатлону. Мы её включили в календарь на февраль, в те же даты, когда состоится чемпионат мира по биатлону», — передаёт слова Майгурова с онлайн-конференции корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Биатлон,Виктор Майгуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители