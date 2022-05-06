Глава СБР анонсировал два новых биатлонных турнира

«Кубок Содружества подразумевает собой открытые соревнования. Сегодня можем сказать наверняка, что там будут выступать спортсмены из Беларуси. Мы планировали два этапа летом и три зимой. Будет формироваться призовой фонд. Турнир будет открыт для всех спортсменов, то есть не лимитировано количество участников той или иной страны. Допустим, там могут принимать участие команды регионов, но в формате команд «Россия 1», «Россия 2», «Россия 3». Так или иначе это соревнование командное, «содружество» подразумевает под собой разные страны. Турнир будет проходить как в России, так и в Беларуси. Это будет отдельный турнир, не в рамках Кубка России.