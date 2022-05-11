Болгарский биатлонист отказался передавать деньги на оружие Украине

«Вы должны мне 3 зарплаты, и хотите, чтобы я пожертвовал одну из них? Я продал свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь нуждающейся женщине, и вы хотите, чтобы я пожертвовал на оружие, которое убивает людей?