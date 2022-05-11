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2 часа назад

«Вы хотите, чтобы я пожертвовал на то, что убивает людей?» Болгарский биатлонист Тодев отказывается передавать деньги на поставку оружия на Украину

Sports.ru

Болгарский биатлонист Благой Тодев не хочет жертвовать деньги на поставки оружия на Украину.

Болгарский биатлонист отказался передавать деньги на оружие Украине
Фото: соцсетисоцсети

«Я хочу обратиться к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву. Хочу прокомментировать желание господина Петкова пожертвовать наши зарплаты на покупку оружия в поддержку Украины.

Журналисты назвали меня самым успешным биатлонистом в прошедшем сезоне, и поэтому я хочу уделить больше внимания нашему виду спорта», – сказал призер чемпионата мира среди юниоров.

Спортсмен отметил, что получил за выступления в прошлом сезоне «0 левов от государства», и ему уже 3 месяца не платят зарплату.

«Вы должны мне 3 зарплаты, и хотите, чтобы я пожертвовал одну из них? Я продал свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь нуждающейся женщине, и вы хотите, чтобы я пожертвовал на оружие, которое убивает людей?

Какие результаты должны быть у успешного спортсмена-зимника, чтобы он получил финансирование? Я не знаю. Скажите вы», – добавил биатлонист.

В прошедшем сезоне Тодев завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров и золото юниорского чемпионата Европы.

Биатлон,Кирил Петков,
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