«Свои ресурсы я исчерпал» — Поварницын о своем переходе

— Еще в прошлом году были мысли, что следует перейти. Все потому, что в нашей республике не такие хорошие условия, как в некоторых регионах. Мне, как спортсмену, чтобы прогрессировать дальше, нужны были какие-то ресурсы. Свои ресурсы я уже исчерпал. Их нужно было откуда-то привлекать. Только таким способом я мог это сделать. У нас (в Удмуртской республике) действительно сильная школа биатлона, прекрасные тренеры, прекрасное руководство школы, но что касается материального обеспечения, то оно в нашем регионе, конечно страдает. Выходя во взрослый спорт, ты видишь, как спортсмены из других регионов занимаются только тем, что бегают, тренируются. Делают то, чем они должны заниматься. А не тратят свое время на поиски инвентаря, смазки. По большей части ситуация в других регионах обстоит получше. Тем более, если в этом году будем соревноваться в России, это будет играть немаловажную роль в твоем результате.