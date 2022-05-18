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1 час назад

Виктор Майгуров: «Международный сезон для нас остается в приоритете. Если будет возможность – будем там выступать»

Sports.ruиещё 3

Сегодня СБР подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона (БФБ). В будущем сезоне планируется провести Кубок Содружества с участием российских и белорусских спортсменов.

Майгуров – о Кубке Содружества: международный сезон остается в приоритете
Фото: Sports.ruSports.ru

«У нас есть план А и план Б. Конечно, международный сезон для нас остается в приоритете. Если будет возможность соревноваться в международном календаре, то мы будем там выступать.

На текущий момент Кубок Содружества – это план А. Если будут изменения в нашем статусе, то от лица руководителей мы будем выступать за международный календарь.

Нужно понимать, что подписанный документ включает в себя не только соревнования, но и другие моменты в рамках сотрудничества», – отметил Майгуров.

Биатлон,Виктор Майгуров,
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