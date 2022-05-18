Майгуров – о Кубке Содружества: международный сезон остается в приоритете

Сегодня СБР подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона (БФБ). В будущем сезоне планируется провести Кубок Содружества с участием российских и белорусских спортсменов.
«У нас есть план А и план Б. Конечно, международный сезон для нас остается в приоритете. Если будет возможность соревноваться в международном календаре, то мы будем там выступать.
На текущий момент Кубок Содружества – это план А. Если будут изменения в нашем статусе, то от лица руководителей мы будем выступать за международный календарь.
Нужно понимать, что подписанный документ включает в себя не только соревнования, но и другие моменты в рамках сотрудничества», – отметил Майгуров.