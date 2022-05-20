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1 час назад

У России забрали медаль по биатлону за Олимпиаду в Сочи

Елена Прошина

С учетом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о перераспределении наград и мест, занятых на соревнованиях по биатлону в Сочи-2014. Об этом сообщает «Чемпионат».

У России навсегда забрали медаль Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Ольга Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в соревнованиях под эгидой МОК.

«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации спортсменов и соответствующей корректировки результатов участвующими международными федерациями», – говорится в сообщении организации.

На Олимпиаде сборная России в составе Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной завоевала серебро в женской эстафете. Таким образом, теперь второе место занимает сборная Норвегии, а третье – Чехии. На первом месте остается украинская сборная.

Также Россия потеряла четвертое место в смешанной эстафете, где Зайцева бежала первый этап. Теперь оно перешло к Словакии, пятой стала Франция.

Биатлон,Яна Романова,Екатерина Шумилова,Ольга Зайцева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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