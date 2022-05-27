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38 минут назад

«Это задевает». Каминский высказался о переходе Серохвостова и Халили в группу Истомина

Чемпионат.comиещё 2

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал то, что Даниил Серохвостов и Карим Халили, которые в сезоне-2021/2022 тренировались под его руководством, в преддверии сезона-2022/2023 перешли в группу Артёма Истомина.

Каминский высказался о переходе Серохвостова
Фото: EPAEPA

«По своему уровню в моей группе, кроме Латыпова, спортсмены, которые в основном соответствуют резервному составу. Даниил Серохвостов и Карим Халили ушли в другую группу. Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду, которая, как мне хочется, была бы конкурентоспособна с норвежцами», — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлон,Даниил Серохвостов,Юрий Каминский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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