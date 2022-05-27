Каминский высказался о переходе Серохвостова

«По своему уровню в моей группе, кроме Латыпова, спортсмены, которые в основном соответствуют резервному составу. Даниил Серохвостов и Карим Халили ушли в другую группу. Это задевает, это два сильнейших молодых спортсмена в стране, на которых я хотел построить команду, которая, как мне хочется, была бы конкурентоспособна с норвежцами», — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».