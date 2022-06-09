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1 час назад

Гараничев и Юрлова-Перхт не попали в список кандидатов в сборную России по биатлону

ТАССиещё 2

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгений Гараничев и чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт не попали в список кандидатов в основной состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте Министерства спорта России.

Гараничев и Юрлова-Перхт не попали в сборную России
Фото: ТАССТАСС

Всего в список кандидатов в основной состав мужской сборной России вошли 16 биатлонистов: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Дмитрий Иванов, Рустам Каюмов, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков. Также в списке основной сборной отсутствует двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Матвей Елисеев. Старшим тренером мужской сборной остался Юрий Каминский.

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Гараничеву 33 года, осенью 2021 года он без отбора попал в состав команды на международные соревнования, однако на открывавшем сезон этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде показал слабые результаты, поэтому продолжил выступление на Кубке IBU. Гараничев является бронзовым призером Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы, многократным победителем и призером этапов Кубка мира.

В список кандидатов в основную женскую сборную России вошли Евгения Буртасова, Валерия Васнецова, Владислава Гаврилова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и Анастасия Шевченко. Возглавлять женскую сборную будет Михаил Шашилов.

Юрловой-Перхт 37 лет, она является чемпионкой мира в индивидуальной гонке (2015) и чемпионкой Европы в гонке преследования (2019).

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович вошел в тренерский штаб мужской сборной. С 2020 года до конца прошедшего сезона Касперович возглавлял сборную Болгарии. Виталий Норицын также вернулся в тренерский штаб женской команды.

Биатлон,Ульяна Нигматуллина,Евгения Буртасова,Михаил Шашилов,Даниил Серохвостов,Ильназ Мухамедзянов,Ирина Казакевич,Наталья Гербулова,Рустам Каюмов,Анастасия Гореева,Валерия Васнецова,Виталий Норицын,Михаил Первушин,Кристина Резцова,Никита Поршнев,Лариса Куклина,Елизавета Каплина,Анастасия Шевченко,Юрий Каминский,Петр Пащенко,Виктория Сливко,Матвей Елисеев,Эдуард Латыпов,Антон Бабиков,Евгений Гараничев,Владислав Гаврилов,Александр Логинов,Максим Цветков,Светлана Миронова,Дмитрий Иванов,Минспорт России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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