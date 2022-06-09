Гараничев и Юрлова-Перхт не попали в сборную России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгений Гараничев и чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт не попали в список кандидатов в основной состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном сайте Министерства спорта России.

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Гараничеву 33 года, осенью 2021 года он без отбора попал в состав команды на международные соревнования, однако на открывавшем сезон этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде показал слабые результаты, поэтому продолжил выступление на Кубке IBU. Гараничев является бронзовым призером Олимпиады-2014 в индивидуальной гонке, трехкратным чемпионом Европы, многократным победителем и призером этапов Кубка мира.

Юрловой-Перхт 37 лет, она является чемпионкой мира в индивидуальной гонке (2015) и чемпионкой Европы в гонке преследования (2019).