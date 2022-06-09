Глава ОКР заявил о нарушении Олимпийской хартии

Считаю, что это свидетельство очевидных и грубых нарушений Хартии, за которые не единожды следовали незамедлительные отстранения и приостановления членства. Но сегодня стандарты уже даже не двойные – практически повсеместно они стали многосложными, если можно так выразиться», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.