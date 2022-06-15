«Не хватало нам еще переругаться»: денежный скандал в биатлоне и реакция звезд

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев от лица организации пожаловался в Генпрокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова. Еслев обвинил Майгурова в трате не по назначению миллионов, поступающих от спонсоров и Минспорта. «Рамблер» собрал реакцию спортивных чиновников и звезд на этот скандал.
В запросе Еслева, по данным ТАСС, утверждается, что в действиях Майгурова есть «признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств».
Жалоба в прокуратуру появилась в преддверии выборов главы СБР, которые должны пройти 24 июня. На пост претендуют Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов.
Майгуров пообещал подать иск о защите чести и достоинства к каждому, кто подписал жалобу.
Один из членов президиума СБР - представитель Мурманской области Владимир Страхов - позже сообщил «Чемпионату», что не подписывал жалобу.
Он подчеркнул, что перед тем, как выдвигать обвинения, необходимо было получить мнение ревизионной комиссии.
«В целом наш российский биатлон не на высоте, и не хватало нам еще окончательно переругаться», - заключил Страхов.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в беседе с «Чемпионатом» назвала жалобу «попыткой вставить палки в колеса» Майгурову и «делом рук дурацкой кампании».
«Даже не могу предположить, что в делах, о которых там пишут, замешан Виктор Майгуров. Происходят выборы - это естественная предвыборная кампания. Все знают, что она бывает такая и так делается», - отметила спортсменка.
Зайцева подчеркнула, что российский биатлон это не красит.
«Думаю, Виктор обратит на это внимание по закону, но его не убьёт психологически. Он будет дальше бороться», - заключила она.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Чемпионатом» назвал скандал «неприятным звонком в преддверии выборов в СБР».
«Я знаю, что у регионов и многих представителей есть вопросы к руководству СБР в том числе - это нужно решать в правовом поле. Я не могу ничего предположить - предполагает прокуратура, а потом суд», - подчеркнул Губерниев.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил «Чемпионату», что ему неприятны «дрязги в преддверии выборов».
«Если были какие-то претензии, то почему раньше они не предъявлялись, а сейчас появились прямо перед выборами?» - отметил Васильев.
Позже стало известно, что на Майгурова подали две жалобы в Генпрокуратуру, автор второй - глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов, сообщает «Чемпионат». Нугманов утверждает, что президент СБР не выполнил программу поддержки регионов.
«С учётом доходной части СБР регионам должны были быть выделены 30 миллионов рублей. По моим данным до них дошли только два», - заявил он.