«Не хватало нам еще переругаться»: денежный скандал в биатлоне и реакция звезд

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев от лица организации пожаловался в Генпрокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова. Еслев обвинил Майгурова в трате не по назначению миллионов, поступающих от спонсоров и Минспорта. «Рамблер» собрал реакцию спортивных чиновников и звезд на этот скандал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В запросе Еслева, по данным ТАСС, утверждается, что в действиях Майгурова есть «признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств».

Видео дня

Жалоба в прокуратуру появилась в преддверии выборов главы СБР, которые должны пройти 24 июня. На пост претендуют Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов.

Майгуров пообещал подать иск о защите чести и достоинства к каждому, кто подписал жалобу.

Один из членов президиума СБР - представитель Мурманской области Владимир Страхов - позже сообщил «Чемпионату», что не подписывал жалобу.

Он подчеркнул, что перед тем, как выдвигать обвинения, необходимо было получить мнение ревизионной комиссии.

«В целом наш российский биатлон не на высоте, и не хватало нам еще окончательно переругаться», - заключил Страхов.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в беседе с «Чемпионатом» назвала жалобу «попыткой вставить палки в колеса» Майгурову и «делом рук дурацкой кампании».

«Даже не могу предположить, что в делах, о которых там пишут, замешан Виктор Майгуров. Происходят выборы - это естественная предвыборная кампания. Все знают, что она бывает такая и так делается», - отметила спортсменка.

Зайцева подчеркнула, что российский биатлон это не красит.

«Думаю, Виктор обратит на это внимание по закону, но его не убьёт психологически. Он будет дальше бороться», - заключила она.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Чемпионатом» назвал скандал «неприятным звонком в преддверии выборов в СБР».

«Я знаю, что у регионов и многих представителей есть вопросы к руководству СБР в том числе - это нужно решать в правовом поле. Я не могу ничего предположить - предполагает прокуратура, а потом суд», - подчеркнул Губерниев.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил «Чемпионату», что ему неприятны «дрязги в преддверии выборов».

«Если были какие-то претензии, то почему раньше они не предъявлялись, а сейчас появились прямо перед выборами?» - отметил Васильев.

Позже стало известно, что на Майгурова подали две жалобы в Генпрокуратуру, автор второй - глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов, сообщает «Чемпионат». Нугманов утверждает, что президент СБР не выполнил программу поддержки регионов.