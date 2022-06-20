Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Российский биатлонист высказался о зарплатах футболистов

Lenta.ru

Российский биатлонист Максим Цветков высказался о зарплатах футболистов. Его слова передает «Матч ТВ».

Российский биатлонист высказался о зарплатах футболистов
Фото: ТАССТАСС

«Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил Цветков.

Он подчеркнул, что футбол является самым популярным видом спорта с крупными спонсорскими контрактами. Биатлонист добавил, что не испытывает зависти к футболистам из-за высоких зарплат.

Цветков — бронзовый призер Олимпиады-2022 в эстафете. Также на его счету золото в эстафете на чемпионате мира-2017 и три медали разного достоинства на чемпионате Европы-2014.

9 мая депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова порассуждала о зарплатах российских футболистов. «Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты», — посчитала она. Журова предположила, что высокие зарплаты футболистов в России также связаны с запросами иностранных игроков, которые за рубежом получали большие деньги.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили о необходимости привлечь дополнительное финансирование для развития спорта. На помощь российскому футболу захотели направить 20 миллиардов рублей в год.

Биатлон,Максим Цветков,Светлана Журова,РФС,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители