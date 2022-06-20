Российский биатлонист высказался о зарплатах футболистов

Российский биатлонист Максим Цветков высказался о зарплатах футболистов. Его слова передает «Матч ТВ».

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«Если взять биатлониста из другой страны, то он также будет меньше зарабатывать футболиста из этой страны. Футболисты почти во всех странах мира много зарабатывают. Так принято», — заявил Цветков.

Он подчеркнул, что футбол является самым популярным видом спорта с крупными спонсорскими контрактами. Биатлонист добавил, что не испытывает зависти к футболистам из-за высоких зарплат.

Цветков — бронзовый призер Олимпиады-2022 в эстафете. Также на его счету золото в эстафете на чемпионате мира-2017 и три медали разного достоинства на чемпионате Европы-2014.

9 мая депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова порассуждала о зарплатах российских футболистов. «Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты», — посчитала она. Журова предположила, что высокие зарплаты футболистов в России также связаны с запросами иностранных игроков, которые за рубежом получали большие деньги.