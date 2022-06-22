Новые правила биатлона: почему IBU "отменил" чемпионаты мира?

Теперь очки и призовые будут считать совсем по-другому.

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Кажется, со следующего сезона смотреть Кубок мира по биатлону станет интереснее. Конечно, со скидкой на то, что на турнире, по всей видимости, не будет россиян и белорусов. Причина тому – новые правила, которые в межсезонье ввёл Международный союз биатлонистов (IBU).

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Давайте разбираться, что же изменилось на Кубке мира.

Чемпионат мира – не в счёт

Пожалуй, главное нововведение состоит в том, что теперь чемпионат мира не будет входить в зачёт Кубка мира. А ведь очки в гонках главного турнира года зачислялись в тотал КМ регулярно, начиная с сезона-1994/1995.

Своё решение в IBU объяснили тем, что хотят сделать чемпионат мира отдельным и флагманским мероприятием. Аналогично в международной федерации уже делали с Олимпийскими играми, которые (начиная с Сочи-2014) также перестали входить в общий зачёт Кубка мира.

Однако оптимизм IBU разделяют не все биатлонисты. Один из лидеров мирового биатлона последних лет Йоханнес Бё с определённым скепсисом отнёсся к новой затее международной федерации.

«Когда на главных стартах очки не начисляются, есть опасность, что спортсмены не будут бороться до конца, как раньше. Всегда были очки, за которые можно было побороться на финише, – пояснил норвежец. – Большая опасность заключается в том, что фаворит может оторваться с самого начала, а другие биатлонисты, занимавшие высокие позиции в тотале, могут отказаться от борьбы за Кубок мира и поставить все на чемпионат мира».

Без права на ошибку

Не менее интересно и нововведение, касающееся системы начисления очков за этапы Кубка мира. Во-первых, отменено правило о вычёркивании из общего зачёта двух худших гонок спортсмена, действовавшее с сезона-2011/2012. Таким образом, все гонки, которые бежит спортсмен, будут учитываться.

Во-вторых, скорректирована сама система начисления очков. Теперь вместо привычных нам 60 очков победителю, 54 очков второму месту и 48 очков — третьему будут 90, 75 и 60 соответственно. Да и в целом новая система направлена на увеличение разницы между занятыми местами.

Система начисления очков меняется на Кубке мира не в первый раз. Привычный нам регламент действовал с сезона-2008/2009. До этого с 2001-го по 2008-й были 54, 46, 43 очка с первого по третье места, а тридцатый получал одно очко. С 1984-го по 2000-й максимумом было 30 очков, а с 1977-го по 1983-й – 25 очков, в обоих периодах заветные очки получали лишь топ-25 биатлонистов.

Нововведение призвано помочь спортсменам, борющимся за «Большой хрустальный глобус», пропускать какие-то гонки из-за плохого самочувствия или болезни, не боясь лишиться трофея. Такое изменение, кажется, пришлось по вкусу Йоханнесу Бё. По его словам, теперь ценность долей секунды, разделяющих людей на финише, будет гораздо выше.

«Очень хорошо, что победитель будет получать намного больше, чем человек, занявший пятое место. Теперь разница между первым и пятым местом составит 45 очков. Раньше это была разница между первым и 25-м местом. Так что станет крайне важно выступать хорошо. Доли секунды между первым и пятым-шестым-седьмым местами могут обеспечить разницу между победой или поражением в общем зачёте Кубка мира», – заявил Бё.

Денег в карман – побольше

Приятным бонусом для спортсменов станет и изменение сумм призовых.

С сезона-2019/2020 действовала следующая система: в личных гонках победитель получал € 15 тысяч, серебряный призёр – € 12 тысяч, бронзовый – € 9 тысяч. Двадцатый биатлонист зарабатывал дополнительно лишь € 250-750. В эстафетах денежные премии полагались лишь первым шести командам, при этом первые получали € 24 тысячи на всех, вторые – € 18 тысяч, а третьи – € 14 тысяч.

Теперь же в личных гонках призовые будут полагаться не 20, а 30 спортсменам. Благодаря этому от седьмого места и ниже биатлонисты будут получать минимум на € 500 больше, чем раньше. Например, в прошлом году финишировавшему на десятом месте выплачивали € 2500, сейчас ему положено € 3250.

В эстафетах же призовые теперь рассчитаны на восемь команд, последняя из которых получит € 2000 на четверых. Зато победителям дадут € 26 тысяч, серебряным призёрам – € 20 тысяч, а бронзовым – € 16 тысяч.

Естественно, призовые подросли и в сингл-микстах, аналогично классическим эстафетам. Однако вместо € 26 тысяч победители получают в два раза меньше (ведь участников не четверо, а двое) – € 13 тысяч.

Изменения касаются не только Кубка мира. На чемпионате мира биатлонистам также будут полагаться повышенные призовые.