«Норвежцы — развратники и пьяницы»: Тихонов об отстранении биатлонистов РФ

Могу сказать, что из международной федерации нужно убрать всех норвежцев, это сто процентов. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место. На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет Владимира Путина. В конце сентября это всё закончится, они придут на поклон, — сказал Тихонов Metaratings.ru.