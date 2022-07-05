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1 час назад

«Норвежцы — развратники и пьяницы»: Тихонов об отстранении биатлонистов РФ

News.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжных гонок (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона 2022 года. К этой теме собираются вернуться осенью, по мере развития ситуации на территории Украины.

«Норвежцы — развратники и пьяницы»: Тихонов об отстранении биатлонистов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Могу сказать, что из международной федерации нужно убрать всех норвежцев, это сто процентов. Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место. На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет Владимира Путина. В конце сентября это всё закончится, они придут на поклон, — сказал Тихонов Metaratings.ru.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила от участия в Кубке мира спортсменов из России. Организация поддержала решение правления Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которое запретило российским спортсменам выступать на территории их страны.

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что ему неприятно слышать высказывания норвежца Йоханнеса Клебо о том, что тот не хочет видеть россиян на Кубке мира.

Биатлон,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Александр Тихонов,Владимир Путин,
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