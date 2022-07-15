Французские биатлонисты поучаствовали в военном параде

«В армии прививается дух братства и сплоченности нашей группы. Кроме того, за все время сборов, через которые мы прошли, я обнаружила, сколько у нас общих ценностей [с армией].



Недавно мы ездили на сборы в пожарное подразделение Парижа (которое входит в состав французской армии – Sports.ru) и почувствовали, что находим сами себя в преодолении, альтруизме, стойкости. С этими принципами я росла, и они являются частью меня.



Я попала в армию, когда еще не была спортсменом высокого уровня, и меня не бросали в периоды травм и сложных сезонов. Благодаря армии у меня есть социальная обеспеченность, пенсионные права и работа.



Нам предназначено представлять армию и Францию на самом высоком спортивном уровне. Это нечто важное», – рассказала Анаис Бескон.