«Для меня что ни полет — то достижение». Пропал вертолет с биатлонистом Малиновским

Лучший юниор сборной России ушёл из спорта в авиацию.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ МАЛИНОВСКОГО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ МАЛИНОВСКОГО

Тревожные новости приходят с Камчатки. Там пропал вертолёт Robinson, которым управлял экс-биатлонист сборной России Игорь Малиновский. На борту воздушного судна, следовавшего по маршруту «кальдера вулкана Узон – село Мильково», предположительно, также были три пассажира.

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Поисками пропавшего вертолёта уже занимается МЧС.

Как биатлонист Малиновский оказался за штурвалом?

Всё довольно просто. На протяжении нескольких лет Игорь Малиновский выбирал между двумя главными увлечениями в своей жизни – биатлоном и авиацией. И выбрал второе, несмотря на то что и в спорте был успешен.

Игорь окончил Омский лётно-технический колледж, проходил переподготовку на различные типы воздушных судов в авиационном учебном центре во Владивостоке и успешно совершенствовал свои навыки пилота. Малиновский с недавнего времени работал пилотом на Камчатке, откуда он родом и где пилотом также работает его отец. Сообщается, что пропавший вертолёт принадлежал компании «Взлёт» отца Игоря.

«Я только стал пилотом, поэтому для меня что ни полёт, то достижение (смеётся). Вообще, у всех по-разному. Кто-то любит, так сказать, повыпендриваться, освоить какой-то высший пилотаж, но, как правило, большинство пилотов всё-таки за безопасность», – рассказывал Игорь Малиновский в интервью KamchatkaMedia в конце мая 2022-го.

Чего Малиновский добился в биатлоне?

Игоря нередко называют самым талантливым юниором в истории российского биатлона. Эта оценка имеет под собой основания: с 2016 по 2018 год Малиновский пять раз стал чемпионом мира по юниорам – такого количества золотых наград ни у кого из молодых биатлонистов прежде не было.

Игорю предрекали большое будущее и прочили ему статус главной звезды сборной России, но, как это часто бывает, переход из юниоров во взрослую команду не задался. Малиновский дебютировал на Кубке мира в 2017 году, в 20 лет, однако с ходу в элиту не ворвался – занял скромное 86-е место.

Прорваться к вершинам так и не получилось. Лучшим результатом Игоря на этапах Кубка мира стало 61-е место в Тюмени в 2018 году.

Со временем биатлонист стал всё реже появляться на старте и в итоге выпал из обоймы национальной сборной. Вероятно, сказалось увлечение авиацией.

Малиновский мог вернуться в сборную России?

Шансы на возвращение были разве что до лета 2021 года. После этого Малиновский, вероятно, сосредоточился на обучении в сфере авиации.

Осенью 2021-го тренер спортсмена Жадгир Махамбетов заявил, что Малиновский не может восстановиться после перенесённого коронавируса, но сам Игорь назвал эти слова «враньём», без дополнительных уточнений.

В октябре 2021-го он, отвечая на вопрос подписчика «Увидим ли мы тебя в биатлоне?», ответил коротко и однозначно «Только в небе».

Почему Малиновский поменял биатлон на авиацию?

Лучше всего об этом рассказывает сам биатлонист в интервью KamchatkaMedia:

«Когда я улетал с Камчатки в Омск учиться, то собирался стать только пилотом вертолёта, а биатлон хотел оставить себе в качестве хобби. Но так получилось, что на своих первых же выездных соревнованиях я здорово выступил, выполнил мастера спорта и отобрался на первые международные соревнования. Благодаря этому я и продолжил биатлонное дело.