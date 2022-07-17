СБР выразил соболезнования в связи с гибелью биатлониста Малиновского

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — сообщается на официальном сайте СБР.