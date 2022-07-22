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1 час назад

Путин лишил гражданства биатлонистку Лидию Жураускайте

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Путин лишил гражданства российскую биатлонистку
Фото: unsplash.comunsplash.com

О планах спортсменки сменить гражданство стало известно еще в октябре 2021 года. Девушка собиралась выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии за сборную Литвы. Как отмечал ее тренер Александр Косорыгин, решение обсуждалось около года — наставник отметил, что спортсмены из Мурманска нередко «меняют судьбу» из-за сложных условий для подготовки к соревнованиям в родном регионе.

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Напомним, что ранее депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что меняющим гражданство спортсменам стоит вернуть государству потраченные на них деньги. Кроме того, он предложил приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что идея Терюшкова не найдет поддержки в правительстве.

Биатлон,Роман Терюшков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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