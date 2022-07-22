Путин лишил гражданства российскую биатлонистку

О планах спортсменки сменить гражданство стало известно еще в октябре 2021 года. Девушка собиралась выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии за сборную Литвы. Как отмечал ее тренер Александр Косорыгин, решение обсуждалось около года — наставник отметил, что спортсмены из Мурманска нередко «меняют судьбу» из-за сложных условий для подготовки к соревнованиям в родном регионе.