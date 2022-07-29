Ирина Казакевич: «Поменять гражданство – не выход"

– Я слышала, что на Кубке России будут какие-то призовые, но мы все-таки надеемся, что при определенном раскладе сможем участвовать в международных стартах. Мы готовимся к сезону в целом вне зависимости от того, будут ли призовые на Кубке России. Будут они или нет, в нашей подготовке к сезону ничего не изменится. Это станет просто приятным бонусом. Поживем — увидим.