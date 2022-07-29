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1 час назад

Ирина Казакевич: «Поменять гражданство – не выход. Я верю, что все разрешится и мы вернемся на международную арену»

Sports.ru

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

Ирина Казакевич: «Поменять гражданство – не выход"
Фото: Sports.ruSports.ru

– На Кубке России призовые в предстоящем сезоне могут доходить до 250 тыс. рублей за победу. Насколько это важный фактор для вашей мотивации?

– Я слышала, что на Кубке России будут какие-то призовые, но мы все-таки надеемся, что при определенном раскладе сможем участвовать в международных стартах. Мы готовимся к сезону в целом вне зависимости от того, будут ли призовые на Кубке России. Будут они или нет, в нашей подготовке к сезону ничего не изменится. Это станет просто приятным бонусом. Поживем — увидим.

– В нынешней ситуации загадывать сложно, но всё-таки чего бы хотели добиться в предстоящем сезоне?

– Реализовать себя и стать лучше, чем я была в прошлом сезоне, добавить в определенных компонентах по отношению к самой себе. Если у меня будет такой рост, то будет и рост результатов. Соревнования это покажут, – сказала Казакевич.

– У вас не было мысли, как у некоторых наших спортсменов, что если отстранение затянется, то можно поменять гражданство и выступать за какую-то другую страну?

– Поменять гражданство – не выход. Я верю, что все разрешится и мы вернемся на международную арену, поэтому у меня таких мыслей точно не возникало, – цитирует Казакевич Metaratings.

Биатлон,Ирина Казакевич,
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