Тренер сборной России рассказал, почему пропал Елисеев

«Проблемы начались с подготовки, когда ещё в мае он перебрал с нагрузками. Он, конечно, настраивался на Олимпиаду, но когда у тебя не получается начать олимпийский сезон и когда ты понимаешь, что к сентябрю не готов, то сложно собрать себя психологически и дать себе понять, что время до Олимпиады ещё есть. Был комплекс факторов, который не дал ему проявить себя», — заявил Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.