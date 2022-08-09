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1 час назад

«Перебрал с нагрузками». Тренер сборной России рассказал, почему пропал Матвей Елисеев

Чемпионат.comиещё 1

26-летний российский специалист Артём Истомин, с этого сезона возглавляющий смешанную группу, в составе которой работают звёзды: Кристина Резцова, Даниил Серохвостов и Карим Халили, рассказал, почему пропал бронзовый призёр ЧМ-2019 Матвей Елисеев, который в 2021 году приостановил карьеру.

Тренер сборной России рассказал, почему пропал Елисеев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проблемы начались с подготовки, когда ещё в мае он перебрал с нагрузками. Он, конечно, настраивался на Олимпиаду, но когда у тебя не получается начать олимпийский сезон и когда ты понимаешь, что к сентябрю не готов, то сложно собрать себя психологически и дать себе понять, что время до Олимпиады ещё есть. Был комплекс факторов, который не дал ему проявить себя», — заявил Истомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Биатлон,Даниил Серохвостов,Кристина Резцова,Матвей Елисеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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