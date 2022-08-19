Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Российская биатлонистка доказала невиновность в употреблении допинга и избежала дисквалификации

Матч ТВ

Биатлонистка Валерия Жаббарова доказала свою невиновность и избежала дисквалификации за положительный допинг тест на мельдоний при содействии юридической группы «Клевер Консалт», сообщается в Telegram канале фирмы.

Российская биатлонистка избежала дисквалификации
Фото:  Stanko Gruden / Agence Zoom / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Stanko Gruden / Agence Zoom / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

— Спортсменка обратилась за юридической помощью после получения уведомления из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о положительной допинг пробе на мельдоний. Будучи уверенной в своей невиновности, она, однако, не знала, как запрещенная субстанция могла попасть к ней в организм, — говорится в сообщении.

Руководитель спортивной практики организации Анна Анцелиович заявила, что концентрация вещества в пробе была низкой, а незадолго до этого Жаббарова сдала чистую пробу. Таким образом, юристы заподозрили случай так называемого пищевого загрязнения.

— Для подтверждения данной теории было организовано проведение научного эксперимента — исследования получаемых от сельскохозяйственных животных мяса и молока на предмет содержания в них мельдония после употребления ветеринарного препарата «Эмидонол». В совокупности с ранее проведенными и опубликованными в ведущих научных изданиях исследованиями на молоке, была подготовлена позиция, доказывающая возможность получения положительной допинг пробы на мельдоний после употребления загрязненной пищи.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» посчитал, что вина биатлонистки в нарушении антидопинговых правил была минимальной, и назначил ей санкцию в виде предупреждения, т. е. без срока дисквалификации. Мы поздравляем Валерию и ее семью! Желаем ей много новых спортивных побед на трассе! — подводит итог пресс служба «Клевер Консалт».

20 летняя Жаббарова представляет на российских соревнованиях Московскую область. В 2019 году она выполнила норматив мастера спорта России.

Биатлон,Анна Анцелиович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители