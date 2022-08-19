Российская биатлонистка избежала дисквалификации

— Для подтверждения данной теории было организовано проведение научного эксперимента — исследования получаемых от сельскохозяйственных животных мяса и молока на предмет содержания в них мельдония после употребления ветеринарного препарата «Эмидонол». В совокупности с ранее проведенными и опубликованными в ведущих научных изданиях исследованиями на молоке, была подготовлена позиция, доказывающая возможность получения положительной допинг пробы на мельдоний после употребления загрязненной пищи.