Российская биатлонистка избежала дисквалификации

Биатлонистка Валерия Жаббарова доказала свою невиновность и избежала дисквалификации за положительный допинг тест на мельдоний при содействии юридической группы «Клевер Консалт», сообщается в Telegram канале фирмы.
— Спортсменка обратилась за юридической помощью после получения уведомления из Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о положительной допинг пробе на мельдоний. Будучи уверенной в своей невиновности, она, однако, не знала, как запрещенная субстанция могла попасть к ней в организм, — говорится в сообщении.
Руководитель спортивной практики организации Анна Анцелиович заявила, что концентрация вещества в пробе была низкой, а незадолго до этого Жаббарова сдала чистую пробу. Таким образом, юристы заподозрили случай так называемого пищевого загрязнения.
— Для подтверждения данной теории было организовано проведение научного эксперимента — исследования получаемых от сельскохозяйственных животных мяса и молока на предмет содержания в них мельдония после употребления ветеринарного препарата «Эмидонол». В совокупности с ранее проведенными и опубликованными в ведущих научных изданиях исследованиями на молоке, была подготовлена позиция, доказывающая возможность получения положительной допинг пробы на мельдоний после употребления загрязненной пищи.
Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» посчитал, что вина биатлонистки в нарушении антидопинговых правил была минимальной, и назначил ей санкцию в виде предупреждения, т. е. без срока дисквалификации. Мы поздравляем Валерию и ее семью! Желаем ей много новых спортивных побед на трассе! — подводит итог пресс служба «Клевер Консалт».
20 летняя Жаббарова представляет на российских соревнованиях Московскую область. В 2019 году она выполнила норматив мастера спорта России.