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1 час назад

Экс-тренер сборной по биатлону Пихлер: в Европе все равно, что на соревнованиях нет России

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Вольфганг Пихлер высказался на тему отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. По его словам, отечественным спортсменам необходимо продолжать соревноваться, чтобы не терять форму, на внутренних стартах.

Экс-тренер сборной по биатлону Пихлер: в Европе все равно, что на соревнованиях нет России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для российских спортсменов важно продолжать соревноваться и сохранять различные турниры. У них нет другого выхода. Также спортсменам нужно где-то зарабатывать деньги. Но в Европе всем все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения", - приводит слова Пихлерa Metaratings.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее Александр Тихонов поделился мнением о том, что норвежских спортсменов могут отстранить от международных соревнований из-за нарушения антидопингового кодекса WADA.

Биатлон,Вольфганг Пихлер,Томас Бах,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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