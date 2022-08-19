Экс-тренер сборной по биатлону Пихлер: в Европе все равно, что на соревнованиях нет России

"Для российских спортсменов важно продолжать соревноваться и сохранять различные турниры. У них нет другого выхода. Также спортсменам нужно где-то зарабатывать деньги. Но в Европе всем все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения", - приводит слова Пихлерa Metaratings.