«Европе все равно»: Пихлер об отстранении россиян

Бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер в интервью Metaratings прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований. По его словам, европейцам «все равно» на это.
«Европе все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения», — сказал Пихлер.
При этом он уверен, что российским спортсменам важно соревноваться, чтобы сохранять форму и зарабатывать деньги.
Пихлер подчеркнул, что поддерживает решение Международного союза биатлонистов отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов. Он считает его «нормальным», но удивлен, что «русские думают иначе».
Напомним, что Пихлер тренировал сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год.