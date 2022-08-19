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2 часа назад

«Европе все равно»: Пихлер об отстранении россиян

Елена Прошина

Бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер в интервью Metaratings прокомментировал отстранение россиян от международных соревнований. По его словам, европейцам «все равно» на это.

«Европе все равно»: Пихлер об отстранении россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европе все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения», — сказал Пихлер.

При этом он уверен, что российским спортсменам важно соревноваться, чтобы сохранять форму и зарабатывать деньги.

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Пихлер подчеркнул, что поддерживает решение Международного союза биатлонистов отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов. Он считает его «нормальным», но удивлен, что «русские думают иначе».

Напомним, что Пихлер тренировал сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год.

Биатлон,Вольфганг Пихлер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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