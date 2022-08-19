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1 час назад

Черезов предсказал крах мирового спорта в случае отстранения WADA норвежцев

Газета.Ru

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов заявил, что в случае отстранения норвежцев от международных соревнований из-за нарушения антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), биатлон и весь мировой спорт ждет крах.

"Это будет крах для всего спорта"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное, чтобы все страны были равны перед законом и не было исключений для кого-то. Но если предположить, что Норвегию отстранят от международных соревнований, это будет крах для биатлона и всего спорта.

Россия и Норвегия — одни из ведущих стран в нашем виде, и их неучастие может привести к катастрофе спорта на международной арене», — приводит слова Черезова «РБК-Спорт».

19 августа стало известно о том, что в Норвегии опасаются санкций WADA из-за нарушения антидопингового кодекса.

По законодательству Норвегии тестирование спортсменов от 15 до 18 лет возможно только с согласия опекунов, а по кодексу WADA предупреждение возможно только при необходимости. Таким образом, нарушается одно из главных правил проведения тестирования — спортсмен не должен знать о дате и времени визита сотрудников антидопинговой службы.

Раскол в WADA: норвежцы рискуют вылететь из спорта

Этот закон действует в Норвегии уже не менее двух лет. В стране существует опасение, что в 2023 году WADA применит санкции к норвежскому спорту.

Ранее в WADA высказались по поводу ситуации с нарушением норвежцами антидопингового кодекса. «WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения», — сообщили в пресс-службе организации.

Биатлон,Иван Черезов,Всемирное антидопинговое агентство,
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