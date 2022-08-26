Белорусская биатлонистка Анна Сола призналась, что ей было непросто соревноваться в России на фоне событий на Украине.
Напомним, 26-летняя спортсменка принимала участие в Открытом чемпионате России по биатлону, который проходил в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. Изначально белоруска не планировала принимать участие в этом турнире.
"Я была напугана событиями на Украине. И очень уставшая после сезона. Больше всего хотела, чтобы меня никто не трогал. Еще по приезде в Белоруссию сильно простудилась и ехать в Тюмень, провалявшись до этого в кровати, не видела особого смысла. Но у меня есть контрактные обязательства. Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально", — сказала биатлонистка в интервью блогу "Отражение".
Анна Сола не будет выступать в следующем сезоне, так как уйдет в декретный отпуск. Сборная Белоруссии по биатлону в настоящее время принимает участие в Кубке Содружества, который стал альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).
Первый этап соревнований проходит с 25 по 28 августа в Сочи.
Ранее биатлонистка Виктория Сливко заявила, что не желает возвращаться в основной состав сборной России и намерена продолжить самоподготовку к сезону-2022/23.