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1 час назад

Биатлонистка Сола заявила, что ей было тяжело морально и физически соревноваться в России

Газета.Ruиещё 1

Белорусская биатлонистка Анна Сола призналась, что ей было непросто соревноваться в России на фоне событий на Украине.

"Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, 26-летняя спортсменка принимала участие в Открытом чемпионате России по биатлону, который проходил в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. Изначально белоруска не планировала принимать участие в этом турнире.

"Я была напугана событиями на Украине. И очень уставшая после сезона. Больше всего хотела, чтобы меня никто не трогал. Еще по приезде в Белоруссию сильно простудилась и ехать в Тюмень, провалявшись до этого в кровати, не видела особого смысла. Но у меня есть контрактные обязательства. Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально", — сказала биатлонистка в интервью блогу "Отражение".

Анна Сола не будет выступать в следующем сезоне, так как уйдет в декретный отпуск. Сборная Белоруссии по биатлону в настоящее время принимает участие в Кубке Содружества, который стал альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).

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Первый этап соревнований проходит с 25 по 28 августа в Сочи.

Ранее биатлонистка Виктория Сливко заявила, что не желает возвращаться в основной состав сборной России и намерена продолжить самоподготовку к сезону-2022/23.

Биатлон,Анна Сола,Виктория Сливко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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