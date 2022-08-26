"Я была напугана событиями на Украине. И очень уставшая после сезона. Больше всего хотела, чтобы меня никто не трогал. Еще по приезде в Белоруссию сильно простудилась и ехать в Тюмень, провалявшись до этого в кровати, не видела особого смысла. Но у меня есть контрактные обязательства. Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально", — сказала биатлонистка в интервью блогу "Отражение".