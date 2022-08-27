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3 часа назад

Биатлонист Латыпов не видит смысла в смене спортивного гражданства

Газета.Ruиещё 1

Трехкратный бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по биатлону Эдуард Латыпов заявил, что не видит смысла в смене спортивного гражданства. "В самом начале отстранения уже говорили, что этот год, скорее всего, будет без международных стартов. Сейчас ничего не поменялось. Мы как планировали бегать на Кубке России и Кубке Содружества, так и готовились. Надежда какая то есть, какой то маленький процентик. Но я готовлюсь вне зависимости от этого без каких либо поблажек к себе, чтобы быть готовым. Не вижу смысла в смене спортивного гражданства. Я не думал. Бегай здесь, добивайся здесь результатов, и все", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ". Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских спортсменов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет. После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира. Отечественные биатлонисты сосредоточились на внутренних соревнованиях, где к ним присоединились представители Белоруссии. Ранее тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил об изменении отношения иностранцев к отечественным спортсменам.

Биатлонист Латыпов не видит смысла в смене спортивного гражданства
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Биатлон,Виталий Норицын,Эдуард Латыпов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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