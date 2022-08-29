«Никакого сожаления». Без РФ летний ЧМ по биатлону стал лучшим в истории

В Рупольдинг приехали главные звёзды. Зажигали Вирер и Самуэльссон, а наши следили за гонками из Сочи.

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Пока российские и белорусские биатлонисты выступали на первом этапе Кубка Содружества, их иностранные коллеги бегали на летнем чемпионате мира. Парадоксально, что без россиян и белорусов турнир чуть ли не впервые в своей истории стал главным событием межсезонья. Всё дело в том, что в Рупольдинг приехали почти все лидеры мирового биатлона. И, похоже, им было всё равно, что российских и белорусских спортсменов с ними не было.

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Топовый состав и большие призовые

Летние чемпионаты мира по биатлону проводятся аж с 1996 года, но, кажется, до нынешнего года не вызывали особого интереса зрителей. Причина такой непопулярности проста: лидеры мирового биатлона предпочитали пропускать турнир, а сборные присылали на соревнования вторые, а иногда и третьи составы команд. Однако летний чемпионат мира – 2022 выбился из этой серой череды благодаря приезду на турнир главных звёзд мирового биатлона: Доротеи Вирер, Эльвиры Эберг, Себастиана Самуэльссона, Денизе Херрман, Марте Рёйселанд, Бенедикта Долля, Мартина Понсилуомы и других.

Почему же топ-биатлонисты решили уделить внимание ЛЧМ?

Во-первых, турнир проходил на одной из лучших биатлонных трасс мира – в Рупольдинге. Во-вторых, пасьют был заменён новой дисциплиной – гала-масс-стартом. А в него автоматически допускаются по 15 лучших в Кубке мира – 2021/2022, все призёры недавно прошедшего фестиваля Blink и первых двух гонок ЛЧМ-2022. В-третьих, призовые на турнире были серьёзно увеличены по сравнению с прошлым годом и стали сопоставимыми с денежными наградами на Кубке мира. Так, победители спринта и суперспринта получили по € 5 тысяч, а обладатели золотых медалей гала-масс-старта – по € 15 тысяч!

За три дня, с 26 по 28 августа, были проведены шесть гонок: спринты, суперспринты и гала-масс-старты. У мужчин на пьедестале оказались представители трёх стран: Германии, Швеции и Швейцарии. Настоящей звездой ЛЧМ-2022 стал Себастиан Самуэльссон, завоевавший два золота и одно серебро. Две медали заполучил Пеппе Фемлинг – серебро и бронзу.

Биатлон. Летний чемпионат мира – 2022. Рупольдинг, Германия

Результаты соревнований. Мужчины

Суперспринт

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +0,2 (3);

3. Пеппе Фемлинг (Швеция) +0,7 (3).

Спринт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 18.38,1 (1);

2. Пеппе Фемлинг (Швеция) + 8,3 (1);

3. Никлас Хартвег (Швейцария) +27,2 (1).

Гала-масс-старт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.34,7 (2);

2. Роман Реес (Германия) +2,9 (1);

3. Мартин Понсилуома (Швеция) +13,2 (4).

У женщин же на подиуме было большее разнообразие, в призы попадали представительницы Чехии, Италии, Германии, Швейцарии и Финляндии. Хотя доминировали на турнире явно итальянки: две гонки выиграла Доротея Вирер, ещё одну – Лиза Виттоцци, которая также стала серебряным призёром. Хороша была и Маркета Давидова, завоевавшая серебро и бронзу.

Биатлон. Летний чемпионат мира – 2022. Рупольдинг, Германия

Результаты соревнований. Женщины

Суперспринт

1. Доротея Вирер (Италия) – 19.05,7 (1);

3. Анастасия Киннунен (Финляндия) +13,9 (0).

Спринт

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 16.21,4 (1);

2. Маркета Давидова (Чехия) +2,4 (0);

3. Лена Хекки Гросс (Швейцария) +23,9 (0).

Гала-масс-старт

1. Доротея Вирер (Италия) – 28.21,1 (1);

2. Денизе Херрман (Германия) +9,4 (1);

3. Маркета Давидова (Чехия) +30,9 (2).

«Нам и здесь пока неплохо»

Сборная России, всегда достойно выступавшая на летних чемпионатах, в Рупольдинг не приехала из-за отстранения, собственно, как и сборная Беларуси. Но на турнире всё-таки не обошлось без россиян и белорусов, пускай и бывших.

Главной сенсацией в Германии, конечно, стала экс-биатлонистка сборной Беларуси, ныне выступающая за Финляндию, Анастасия Киннунен (Дуборезова), которая завоевала бронзу в суперспринте. Для Киннунен это достижение стало самым серьёзным в карьере. Впрочем, следующие гонки у девушки не задались: в спринте она стала 51-й, а в гала-масс-старте – 26-й.

Бывших российских спортсменов на турнире же было гораздо больше, всего – девять человек. Правда, такими же успешными результатами, как у Киннунен, они похвастаться не могли. В составе сборной Молдавии выступили Наталья Ушкина, Павел Магазеев, Дмитрий Шамаев, Алина Стремоус, Максим Макаров, Андрей и Михаил Усовы. А Анастасия Толмачёва и Елена Чиркова на летнем чемпионате мира представляли сборную Румынии. Среди мужчин лучшим оказался Шамаев, занявший 27-е место в спринте, у женщин наивысший результат показала Ушкина, финишировавшая 14-й в суперспринте.

А отстранённые российские и белорусские спортсмены, выступавшие в Сочи, признались, что не сильно расстроены пропуском турнира.

«Знаете, топовые спортсмены редко посещают летний чемпионат мира, так что для меня было странно, что многие из элиты мирового биатлона поехали сейчас туда соревноваться. Обычно все отсиживаются, так как это не входит в план подготовки. На летнем «мире» я бы и не хотела состязаться.

Я искренне порадовалась за Анастасию Киннунен, в девичестве Дуборезову. Рада, что у неё получилось на огневых рубежах! Я смотрела гонку по сивидате, прогуливаясь на «Розе Хутор» (улыбается). Нет никакого сожаления, что мы не на летнем «мире». Нам и здесь пока неплохо», – сказала Динара Алимбекова.

Относительно равнодушно к турниру отнёсся и Карим Халили, в прошлом году активно выступавший за рубежом в соревнованиях по летнему биатлону.

«За летним чемпионатом мира слежу только по результатам и аналитике. Кубок мира зимой, конечно, смотреть буду. Закрываться нам нельзя».