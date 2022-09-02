Двукратная чемпионка мира среди юниоров завершила карьеру в 24 года

«Спасибо, биатлон. После важной главы в жизни моя карьера заканчивается. По состоянию здоровья я с сожалением покидаю спорт, но с осознанием того, что много лет занималась им с большой страстью. Люди, с которыми я познакомилась, и опыт, который я пережила, заставили меня расти и навсегда останутся в моем сердце. Я благодарю мою спортивную группу, федерацию, лыжный клуб Gardena, моих спонсоров, всех моих тренеров, которые сопровождали меня с тех пор, как я впервые встала на лыжи, врачей и техников. Наконец, спасибо моей семье, друзьям и всем фанатам, которые всегда поддерживали меня», — написала Ирене Лардшнайдер в социальной сети.