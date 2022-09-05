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22 часа назад

«Ей пришлось пройти через ад». Биатлонистка Казакевич — о заточении Васнецовой на ОИ-2022

Чемпионат.comиещё 2

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич поделилась мнением о ситуации с другой биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая на тех Играх оказалась в изоляции из-за коронавируса.

«Пришлось пройти через ад». Биатлонистка Казакевич об ОИ-2022
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Лера Васнецова уже прилетела на Олимпиаду, осталось только на старт выйти, а вместо это пришлось пройти через ад. С декабря прошлого года мы с ней постоянно жили в одном номере. Помню, как на этапе Кубка мира в Антхольце, когда официально объявили составы, мы с ней порадовались. Она говорила, что не верит тому, что будет выступать на Олимпиаде, я испытывала те же чувства.

А уже в Пекине вместо стартов Лера из-за ковида оказалась в изоляции. Про ту историю, наверное, все помнят. После Олимпиады она просто отстранилась от всех. Насколько я помню, она не поздравляла нас с медалью. Я понимаю, что она испытывала тогда. Лера ведь заслужила своё место в команде, а в итоге её заменили. Все мы каждый день сдавали тесты и с трепетом ждали результатов. Но не повезло только ей», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Биатлон,Ирина Казакевич,Валерия Васнецова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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