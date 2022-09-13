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1 час назад

В финской федерации биатлона назвали условия для перехода россиянки Виролайнен

ТАСС

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сможет выступать за сборную Финляндии при выполнении трех условий - наличия паспорта страны, высоких спортивных результатов на внутренних соревнованиях и разрешения Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Федерации биатлона Финляндии Калле Ляхдесмяки.

Финны назвали условия для перехода российской биатлонистки Виролайнен
Фото: ТАССТАСС

Виролайнен 33 года, последние шесть лет она вместе с семьей живет в Финляндии и выступает на местных соревнованиях. На прошлой неделе она стала второй в индивидуальной гонке на летнем чемпионате страны. Мать спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отметила, что у Виролайнен есть гражданство Финляндии, однако решения о выступлении за новую страну она не принимала.

"Спортсмены с финским гражданством могут участвовать в отборочных соревнованиях в Финляндии, - отметил Ляхдесмяки. - Отбор на международные соревнования проводится в соответствии с критериями отбора".

"Гражданство является обязательным, - добавил глава федерации, говоря об условиях выступления спортсменов на международных стартах. - Если какой-либо спортсмен переходит из одной страны в другую, то это происходит в соответствии с правилами IBU".

В правилах IBU говорится, что для смены спортивного гражданства биатлонисту старше 23 лет необходимо доказать тесную связь с новой страной, при этом с момента последнего выступления за сборную должно пройти не меньше трех лет.

Виролайнен последний раз за национальную команду России выступала в сезоне-2017/18, она является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призером этапов Кубка мира.

Биатлон,Дарья Виролайнен,
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